В Одесской области СБУ нейтрализовала сеть российских интернет-агентов

В Одесской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов.

Об этом собщает СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в состав группы входило 5 человек, «разгонявшие» в соцсетях деструктивные сообщения, в которых отрицали военные преступления захватчиков.

«Во время обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные терминалы с доказательствами подрывной деятельности».

Подчёркивается, что Служба безопасности продолжает системную работу по привлечению к ответственности всех организаторов и участников преступлений против Украины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд два обвинительных акта в отношении двух жителей Белгород-Днестровского, которые на собственных аккаунтах в соцсети «Одноклассники» и видеохостинге «YouТube» размещали публикации и видеозаписи, в которых оправдывали вооружённую агрессию России против Украины.

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