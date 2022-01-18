В Одессе разоблачили подпольный майнинг-центр криптовалют

В Одессе СБУ разоблачила подпольный майнинг-центр криптовалют, который крал у государства электроэнергию на миллионы гривен, подключившись к государственным электросетям.

Об этом сообщает СБУ.

«В ходе следственно-оперативных действий в Одессе был ликвидирован подпольный центр по майнингу криптовалют, похищавший промышленные объемы электроэнергии с государственного объекта критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе во время железнодорожных перевозок. Кроме того, нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза.

По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны два жителя Одессы, которые установили технологическое оборудование для майнинга в арендованном складском помещении на территории города.

«Часть полученных «доходов» дельцы конвертировали в валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальную часть цифровых денег хранили в собственных виртуальных кошельках. Установлено, что электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли через несанкционированное подключение к государственной электросети», — отметили в СБУ.

Во время обысков в складском помещении и по местам жительства фигурантов работники правопорядка обнаружили свыше 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №3637 «О виртуальных активах», который устанавливает в Украине механизм правового регулирования сферы виртуальных активов, легализируя рынок криптовалюты.

Фото: СБУ

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