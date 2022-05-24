У Порошенко заявили, что слова Медведчука лживы, а СБУ пиарится

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань 23 мая проинформировал, что заявления нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука о Порошенко, обнародованные Службой безопасности Украины, не соответствуют действительности.

«По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ, – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», – сказал Головань в комментарии Общественному.

«Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд», – добавил адвокат.

Партия «Европейская солидарность» на своём официальном сайте разместила текст заявления, в котором, в частности, говорится:

«Все «заявления» Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы. Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов «заявлять» что угодно про кого угодно. Это далеко не первые «сенсационные» показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты.

Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлёра. «Оплатой» за эти «свидетельства» был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена. Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с псевдосвидетельствами Медведчука. И потому дело не в Медведчуке и его «показаниях», а в том, что отдельные представители власти, например, Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства».

Как сообщала Одесса News, Порошенко и Медведчук, а также бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин фигурируют в производстве о поставках угля из ОРДЛО.

Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает «высокопоставленных чиновников РФ», в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь «ЛНР» и «ДНР».

И Порошенко, и Медведчук свою вину отрицали.

16 апреля 2022 года Медведчука, который бежал из под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ, отправили в СИЗО.

23 мая СБУ обнародовала его показания против Порошенко. В частности, Медведчук сказал, что по просьбе Порошенко занимался выводом магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» из госсобственности, а также заявил, что Порошенко причастен к схеме поставок угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

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