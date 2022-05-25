По всей Одессе проводятся дорожные ремонтные работы

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступило к аварийным и восстановительным работам улично-дорожной сети города Одессы.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, при проведении ремонтных работ преимущество отдаётся магистральным улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, в первую очередь электротранспорта, а также улицам с аварийными участками дорожного покрытия.

Отмечается, что перечень дорог для восстановления был согласован с районными администрациями Одесского горсовета, а также Одесской областной военной администрацией.

«Проводимые работы позволят в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без существенного ограничения движения транспорта, а также предотвратят создание аварийных ситуаций на дорогах города», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на сегодняшний день аварийные и восстановительные работы улично-дорожной сети проводятся во всех районах Одессы.

Видеокомментарий начальника Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Олега Бахмутова:

Как сообщала Одесса News, в апреле Служба автомобильных дорог в Одесской области начала ремонт участка дороги Н-33, что обеспечит проезд большегрузных автомобилей из Одессы в украинские порты на Дунае и разгрузит трассу «Одесса – Рени».

Фото и видео: «Одесса»

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