В Одессе ограничено движение транспорта по улице Степной

В Одессе временно ограничено движение транспорта по улице Степной в связи с проведением работ по замене канализационного коллектора.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, временно закрыто движение транспортных средств по ул. Степной на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой.

Движение на этих участках запрещено с 4 октября по 31 декабря 2024 года.

Одесса News информировала, что в связи с капитальным ремонтом ул. Профессора Карышковского и ул. 7-й Пересыпской временно закрыто движение автотранспорта по улице Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и по улице 7-й Пересыпской (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской) до 30 ноября 2024 года.

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