Одесская Трасса Здоровья продолжает сползать

На трассе Здоровья в Одессе, после восстановления весной провалившегося участка, где дорога соединяется с велопешеходной эстакадой в районе 10-й станции Фонтана, вновь пошли оползневые процессы.

Фотофиксация увиденного корреспондентом Одесса News подтверждает это.

Как передаёт фотокор, проведённый ремонт не надолго сохранил этому участку Трассы благопристойный вид.

Восстановленная плитка вновь уходит в сторону моря.

Возводящийся паркинг, видимо, медленно, но уверенно направляется в ту же сторону, поскольку под его основание периодически подсыпают булыжник и глину.



А это заезд на парковку с той стороны, где осыпается склон.

Фото: Одесса News/Александр Александров.

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