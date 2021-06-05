Одесская Трасса Здоровья продолжает сползать

На трассе Здоровья в Одессе, после восстановления весной провалившегося участка, где дорога соединяется с велопешеходной эстакадой в районе 10-й станции Фонтана, вновь пошли оползневые процессы.
Фотофиксация увиденного корреспондентом Одесса News подтверждает это.
Как передаёт фотокор, проведённый ремонт не надолго сохранил этому участку Трассы благопристойный вид.
Восстановленная плитка вновь уходит в сторону моря.
Возводящийся паркинг, видимо, медленно, но уверенно направляется в ту же сторону, поскольку под его основание периодически подсыпают булыжник и глину.
А это заезд на парковку с той стороны, где осыпается склон.
Фото: Одесса News/Александр Александров.
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