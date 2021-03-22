Многострадальную трассу Здоровья в Одессе подлатали: надолго ли

На трассе Здоровья в Рдессе, наконец-то, восстановили провалившийся участок, где трасса соединяется с велопешеходной эстакадой.

Но возникает вопрос. Долго ли продержится этот ремонт, начало которого мы тоже засняли?

Наше издания хочет напомнить фотографиями, как выглядел этот участок до открытия.



И вы же понимаете, что даже тогда он не внушал доверия.



А вот, как выглядит повреждённый участок сегодня. Провалившуюся часть дороги просто залатали, а трещины, которые были заметны невооружённым глазом, никто и не трогал.

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