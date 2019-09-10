Когда в Одессе завершат строительство велопешеходной эстакады

В Одессе в завершающую стадию вступило строительство велопешеходной эстакады.

Об этом передаёт фотокорреспондент Одесса News, совершивший велопрогулку по строящейся эстакаде и предлагающий вместе с ним прогуляться и самим оценить её готовность.

«Чисто визуально, если смотреть со стороны и не придираться уж совсем дотошно, эстакада и сама дорога, которая должна соединить 10 станцию Большого Фонтана и Аркадию с остальной трассой Здоровья, готова не более, чем на 70%», — передаёт корреспондент.

Поговорив с рабочими и одев цветную жилетку, он впервые пошёл по ожидаемой многими велосипедистами дороге.





С самой эстакады видно, как завершается реконструкция лестницы на пляже «Чайка», левую сторону которой закончили ещё на прошлой неделе, а сейчас завершается реконструкция правой её стороны.



А далее видно, что в процессе строительства склоны Одессы очень страдают и дают трещины.



Спуск с эстакады в сторону 10 станции Фонтана.



Вид на пляж «Чайка».



«А далее меня ждало разочарование, — сообщает наш фотокор. — Городские власти планировали ввести в эксплуатацию эстакаду к концу сезона, но с возникшими форс-мажорными обстоятельствами открытие перенесли. А после этого ещё и увеличили стоимость выполненных работ.

Так вот, разочарование крылось в том, что сама эстакада заканчивается ничем. Да да, она заканчивается буквально ничем.

И это ничто, переходит в никуда»,.





Обойдя строящийся паркинг, наш фотокор упёрся в забор, за которым суетились строители и их начальники.





При всём этом, какого-то строительства в месте, где, по идее, должно быть соединение эстакады с дорогой нет. И тут конечно возникает вопрос. А куда вообще будет продолжаться эстакада? Как заядлый велосипедист, наш фотокор, конечно, надеется на то, что в следующем году шанс прокатиться по всей трассе Здоровья, не поднимаясь с велосипедом на руках по лестницам, всё же получится.



На месте, где отрезок дороги должен соединиться с остальной трассой Здоровья, наш фотокор отметил очень хорошо уложенную плитку.



На пути встретились неприглядные места с остатками жизнедеятельности человека — бытовой мусор,

сухие деревья сосны, неизвестно как здесь оказавшиеся.

Людей, кроме строителей, наш фотокор за всё время прогулки почти не встретил. Вероятно, они предпочитают обходить место стройки, предполагая невозможность прохода.

Верхушка замка «Гарри Поттера».



В процессе строительства были переделаны многие коммуникации, идущие к коттеджам, расположенным вдоль береговой линии.



На месте, где после окончания строительства будет соединяться трасса Здоровья,



вовсю кипит работа и возводятся подпорные стенки.



Правда, когда закончится строительство, нашему фотокору, услышать от строителей не удалось.



Сам спуск с этого отрезка приходится прямо к подножью ЖК «Морская симфония».





Очень жаль, что табличка, гласящая о том, что строительство завершится в сентябре 2019 года, оказалась просто табличкой.



От редакции. Приглашаем мэра Одессы Геннадия Труханова совершить пешеходную прогулку с целью контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту береговой дороги «Трасса здоровья», заказчиком которых является Одесский горсовет.

Фото: Александр Александров