Возле Потёмкинской лестницы в Одессе собираются построить торговый центр с кафе.

ТЦ будет являть собою 13-метровое здание впритык к Потёмкинской лестнице, с её левой стороны, если смотреть с Приморского бульвара.

Разрешение на строительство выдал ещё 28 декабря 2019 года одесский департамент архитектуры и градостроительства, пишет ТАЙМЕР.

Документ (градостроительные условия и ограничения), опубликованный на сайте ведомства, выдан фирме «Виннер-Одесса», учредителями которой выступают Андрей Сухоруков и супруги депутата Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Юлия Иваницкая (жена Александра Иваницкого) и Наталья Шумахер (супруга совладельца компании «Ростдорстрой» Юрия Шумахера).

Права на земельный участок предприятие оформило ещё в 2007 году.

Как сообщала Одесса News, Приморский суд Одессы отклонил четыре из 13 исков собственника строений Летнего театра — СП «Солинг» — к общественникам, которые протестуют против строительство в Горсаду 8-этажного здания торгово-развлекательного центра.