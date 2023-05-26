Генподрядчика ремонта дорог в Белгород-Днестровском районе подозревают в хищении

Сообщено о подозрении директору строительной компании по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта дорожного покрытия в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района Одесской области.

Облпрокуратурой отмечается, что подозреваемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, что привело к безосновательному перечислению на счёт предприятия более 300 тысяч гривен бюджетных средств.

«В частности, строительные работы по исправлению профиля щебёночных основ без добавления нового материала и устройства покрытий толщиной 5 сантиметров из горячих асфальтобетонных смесей – завышены, а работы по устройству подстилающих и измеряемых слоёв основания из песчано-щебёночной смеси – вообще не выполнялись. В результате таких противоправных действий бюджету Каролино-Бугазского сельского совета Белгород-Днестровского района нанесён ущерб в больших размерах», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возмещению нанесённого ущерба.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Одессе правоохранители разоблачили командира одного из батальонов в растрате более чем на полмиллиона гривен бюджетных средств Министерства обороны.

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