Нас не запугаешь: мэр Одессы поменял подрядчиков на школьных стройобъектах

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поручил срочно найти нового подрядчика для ремонта школы №56 на улице Тенистой и строительства школы в Суворовском районе.

Как сообщил мэр Одессы на аппаратном совещании, на обоих объектах работал один и тот же подрядчик, который, по сути, «ничего не делает», пишет ТАЙМЕР. «Он оставил на строительстве одного рабочего и двадцать кирпичей. Мы так сто лет будем строить эту школу», — возмутился Труханов.

Градоначальник добавил, что ему уже даже угрожали «новой пидозрой» из-за подрядной организации, которую он сменил: «Ко мне приходили люди, говорили не трогать подрядчика, потому что у него якобы есть большие связи… Вероятно, решили, что я должен испугаться».

Мэр заявил, что договор с указанными строителями городские власти не продлят.

«Нужно найти другого подрядчика, который будет работать, а такого рода недобросовестные подрядчики должны попадать в специальный список, чтобы в дальнейшем город с ними больше не встречался», — дал команду подчинённым Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило 16 одесских чиновников во главе с Трухановым в хищениях земли на 689 миллионов гривен.

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