В Токио построят деревянный небоскрёб, в Пекине — здание высотой в полкилометра

Японская девелоперская компания Sumitomo Forestry, существующая с 1691 года, готовит проект строительства 350-метрового 70-этажного небоскрёба из бревен в центре Токио.

Об этом сообщает mind.ua.

По расчётам проектировщиков, на возведение колоссального здания, которое станет самым высоким в Японии, пойёет 184 000 кубометров древесины. Завершить строительство компания планирует к своему 350-летнему юбилею в 2041 году.

Небоскрёб W350 на 90% будет состоять из дерева и лишь на 10% – из металлоконструкций. Его оценочная стоимость составляет 600 млрд иен ($5,6 млрд). Это вдвое выше затрат на возведение в Токио аналогичного здания из стали и бетона, но, если первый в своём роде небоскреб докажет свою жизнеспособность, такие высотные здания из дерева по мере совершенствования технологии будут дешеветь.

В презентационном видео проекта W350 представитель Sumitomo Forestry рассказывает, что небоскрёб из брёвен поможет людям осознать, что деревья – это ценность. Здание призвано «оживить» лесную индустрию и интерес людей к лесонасаждениям. Компания объявила своей целью «трансформировать город в лес» и заверила, что небоскрёбы из бревён, покрытые зелёными растениями, будут устойчивыми к землетрясениям и пожаробезопасны.

А в столице Китая состоялось открытие небоскрёба CITIC Tower, который вошёл в десятку самых высотных зданий мира.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Dezeen.



«Небоскрёб CITIC Tower, построенный американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox, стал самым высоким в Пекине, четвёртым наивысшим небоскрёбом Китая и восьмым наивысшим небоскрёбом мира», — говорится в сообщении.

Высота новостройки — 528 метров. Она насчитывает 109 этажей.

Форма башни довольно необычная: широкая у основания, она сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах. По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь бронзовой эпохи.

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