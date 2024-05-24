Мэра Одессы пригласил на свой приём Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии

По случаю визита в Украину Экономической миссии Правительства Японии мэр Одессы Геннадий Труханов был приглашён на приём в резиденцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Мацуду Кунинори.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Япония одной из первых оказала Одессе необходимую поддержку в феврале 2022 года, и все эти долгие дни войны остаётся надёжным партнёром и настоящим другом Украины. В целом, Одессу связывает почти 60 лет побратимских отношений с Йокогамой.

«В ходе приёма мэр Одессы обсудил с японскими партнёрами сотрудничество по реализации инициатив по восстановлению. В настоящее время японской стороной проводится разработка комплексного мастер-плана развития Одессы», — говорится в сообщении.

Геннадий Труханов выразил глубокую благодарность японским друзьям за солидарность и неоценимую помощь в эти трудные для нас времена, а также надежду, что узы дружбы между Одессой и Йокогамой будут и дальше укрепляться.

Япония планирует предоставить 160 млн евро в поддержку проектов экономического обновления Украины. Среди приоритетов – энергетика, жильё, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса.

Фото: «Одесса»

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