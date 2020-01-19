Мэр Одессы встретил 55-ый день своего рождения

17 января мэр Одессы Геннадий Труханов отметил своё 55-летие.

Как сообщает Думская, чествование именинника состоялось в банкетном зале ресторана «Ренессанс» на Люстдорфской дороге.

«Среди гостей были как представители одесского «бомонда», так и чиновники из других городов», — говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что своё почтение Одесскому городскому голове засвидетельствовали мэр Днепра Борис Филатов, депутаты Одесского горсовета от «Доверяй делам», чиновники, ряд крупных одесских бизнесменов, в частности, советник мэра, предприниматель Евгений Костив.

Поздравить Геннадия Труханова приехал и Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Развлекали именинника и гостей живые статуи, изображающие памятник Дюку де Ришелье, Александру Пушкину, Екатерине II.





Издание ТАЙМЕР посчитало, что на столах было 32 блюда.

Накануне дня рождения Геннадий Труханов отдохнул на зимнем курорте, о чём сам мэр написал на своей страничке в Instagram.

«Самые ценные минуты — проведённые с детьми. Время, которого всегда не хватает. Которое запоминается на всю жизнь», — прокомментировал фото городской голова.

Фото и видео: Думская