Баскетболисты «Одессы» победили южненский «Химик» в Суперлиге

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

18 января «Одесса» дома победила одного из фаворитов — «Химик» 74:68.

Об этом сообщает БК «Химик».



«Отрыв 10:2, который удалось сделать одесситам на старте поединка, позволил сохранять комфортную разницу хозяевам почти до конца встречи, но в итоговой четверти южненцы сумели ослабить позиции соперника, и после дальнего попадания Войналовича сократили до трёх очков. Интригу удалось возродить в последние минуты встречи, но перелом в игре не произошёл. Победы в игре добились одесситы с результатом 74:68», — говорится в сообщении баскетбольного клуба.



Результаты других матчей таковы: «Черкасские Мавпы» проиграли дома «Днепру» 86:101. «Киев-Баскет» обыграл на своей площадке «Харьковских Соколов» 96:79, «Запорожье» обыграло дома «Николаев» 104:99.

Лидирует в чемпионате «Днепр» — 30 (17). «Химик» занимает вторую позицию — 28 (17). На третье место поднялся «Киев-Баскет» — 27 (16). БК «Одесса» идёт на шестом месте.

По сообщению пресс-службы ФБУ, БК «Одесса» усилился американским форвардом Терри Винном, с которым клуб подписал контракт. До окончания текущего сезона игрок заменит своего травмированного соотечественника Майка Холлоуэя.

Терри — новичок в профессиональном баскетболе. До подписания контракта с одесситами он выступал в чемпионате Люксембурга. Играл за клуб «Арантия Ларошетт». Винн является выпускником университета Texas Rio Grande Valley. В последнем сезоне за студенческую команду форвард в среднем за игру набирал 12,6 очка и делал 4,7 подбора. Ему 22 января исполнится 25 лет. У Терри рост 201 см, вес — 108 кг.