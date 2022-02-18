Баскетбольная Суперлига: «Днепр» обыграл «Одессу»

В матче баскетбольной Суперлиги «Днепр» победил на домашней площадке «Одессу» – 83:59.

Об этом сообщает XSPORT.

«Старт матча был за хозяевами. «Днепру» удалось совершить удачный рывок 11:2 и захватить лидерство в матче. На первый перерыв хозяева ушли, имея преимущество +11. Во втором периоде хозяева увеличили своё преимущество, а «Одесса» продолжала искать свою игру. В результате, на большой перерыв «Днепр» ушёл лидером +21!Ю — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что после перерыва игра немного изменилась. «Одесса» добавила, однако догнать «Днепр» ей не удалось. Впрочем, гости смогли сократить отставание в счёте до 10 очков и небольшие шансы на спасение матча перед заключительной четвертью имели.

Однако спасти матч гостям не удалось. «Днепр» уверенно провёл последнюю четверть и не позволил «Одессе» восстановить интригу. Хозяева довели матч до логической победы и выиграли седьмую игру подряд в Суперлиге.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы: 1.«Прометей» – 25 побед (26 матчей) – 96%, 2.«Будивельнык» – 23 (31) – 74%, 3.«Киев-Баскет» – 18 (27) – 66%, 4.«Днепр» – 19 (29) – 65%.

Как сообщала Одесса News, 10 февраля в матче Суперлиги «Одесса» победила на домашней площадке «Николаев» – 75:66.

Фото: Укринформ

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