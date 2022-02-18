Одесситов приглашают сделать прививку от COVID-19 на выходных днях

Заболеваемость COVID-19 в Одессе остаётся высокой. На 18 февраля в Одессе сделано 1 026 376 прививок от COVID-19, полный курс вакцинации двумя дозами прошли 514 519 одесситов.

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать в субботу, 19 февраля, и в воскресенье, 20 февраля, с 9:00 до 18:00 по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семёна Палия, 93-а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

По этому же графику центры массовой вакцинации продолжат работать с понедельника, кроме пункта в парке Горького – он работает только по выходным дням.

В наличии в достаточном количестве имеются одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 – Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе следует иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для заполнения международного свитедетельства о вакцинации после получения второй дозы вакцины нужен загранпаспорт.

Во всех центрах массовой вакцинации, кроме первой и второй прививки от COVID-19, также можно пройти бустерную вакцинацию. Её можно делать через полгода после получения второй дозы вакцины от COVID-19. После бустера можно получить новый ковид-сертификат, действующий 270 дней.

В настоящее время в Украине можно прививать от COVID-19 вакциной Pfizer всех детей, начиная с 12 лет. Родителям детей этого возраста рекомендовано позвонить педиатру, с которым заключена декларация, и записать ребёнка на вакцинацию.

Как сообщала Одесса News, вакцинация от COVID-19 в Одессе началась в конце февраля минувшего года и проводится активными темпами: 6 февраля этого года сделана миллионная прививка с момента начала вакцинальной кампании.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod