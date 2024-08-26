Президент Украины вручил одесским олимпийским чемпионкам награды

Президент Украины Владимир Зеленский вручил одесским фехтовальщицам Елене Кравацкой и Алине Комащук государственные награды по случаю Дня Независимости.

Об этом сообщил сайт Президента Украины.

Отмечается, что 24 августа Президент Владимир Зеленский приветствовал победителей и призёров Олимпийских игр и их тренеров с Днём Независимости и отметил их государственными наградами.

Олимпийские чемпионки по фехтованию Алина Комащук и Елена Кравацкая были награждены орденом княгини Ольги II степени, тренер чемпионок Александр Васютин – орденом «За заслуги» ІІІ степени.

«Вы не могли не ощущать поддержку всех нас, миллионов украинцев. И мы не просто болели за всех вас, за каждого и каждую – мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям – мы соревновались всей страной вместе с вами», – сказал Владимир Зеленский.

Одесса News информировала, что 3 августа 2024 года сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире, обыграв сборную Кореи – 45:42. Олимпийскими чемпионками в составе сборной стали две представительницы Одесской области – Елена Кравацкая и Алина Комащук вместе с Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой. По пути в финал украинки обыграли в четвертьфинале — сборную Италии (45:37), в полуфинале — японок (45:32).

Фото: сайт Президента Украины

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