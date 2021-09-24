Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок своего друга Усика с Джошуа

Бывший чемпион мира в трёх дивизионах, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко рассказал о предстоящем поединке своего друга Александра Усика и чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа.

Об этом сообщает XSPORT.

«Это очень и очень интересный бой. Это исторический бой и если вы меня спросите спрогнозировать результат, то я отвечу: «Я не знаю». Я не знаю, поскольку это два техничных и мощных боксёра. Поэтому я не знаю.

Энтони Джошуа – это большая звезда супертяжёлого веса и поэтому Усик хотел с ним драться. Он чемпион мира в супертяжёлом весе. Александр же хочет унифицировать все титулы в этом весе.

Нокаут? Никогда не говори никогда. Всё может случиться. Это бокс и за это его любят. Думаю, что это может случиться, но я не знаю (смеётся).

Знаете, это два боксёра с очень большим аматорским опытом. Я думаю будет 12 раундов, но может быть бой и остановят. Может и такое быть», — сказал Ломаченко