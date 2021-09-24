Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок своего друга Усика с Джошуа

Бывший чемпион мира в трёх дивизионах, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко рассказал о предстоящем поединке своего друга Александра Усика и чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа.
Об этом сообщает XSPORT.
«Это очень и очень интересный бой. Это исторический бой и если вы меня спросите спрогнозировать результат, то я отвечу: «Я не знаю». Я не знаю, поскольку это два техничных и мощных боксёра. Поэтому я не знаю.
Энтони Джошуа – это большая звезда супертяжёлого веса и поэтому Усик хотел с ним драться. Он чемпион мира в супертяжёлом весе. Александр же хочет унифицировать все титулы в этом весе.
Нокаут? Никогда не говори никогда. Всё может случиться. Это бокс и за это его любят. Думаю, что это может случиться, но я не знаю (смеётся).
Знаете, это два боксёра с очень большим аматорским опытом. Я думаю будет 12 раундов, но может быть бой и остановят. Может и такое быть», — сказал Ломаченко
Поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium. Примерное начало боя – 22:00.
Как сообщала Одесса News, руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал ориентировочную дату проведения реванша между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в лёгком весе Теофимо Лопесом — весна 2022 года.
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