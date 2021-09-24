В Чёрное море с дружественным визитом вошли корабли НАТО

В Чёрное море вошли корабли второй противоминной группы НАТО.

Об этом сообщает Black Sea News.

«Вчера испанский патрульный корабль P42 Rayo, а также итальянский и турецкий тральщики 5559 Viareggio и M260 Edincik покинули стамбульскую бухту Золотой Рог, прошли Босфор и вошли в Чёрное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже к группе присоединятся корабли румынских и болгарских Военно-морских сил для манёвров и совместного патрулирования.

По всей вероятности, корабли НАТО вместе с Военно-морскими силами Украины примут участие в международных учениях «Объединённые усилия — 2021».

В порт Стамбула группа прибыла 20 сентября, чтобы отдохнуть и пополнить запасы.

Патрульный корабль P42 Rayo — флагман группы, корабль класса Meteoro, построенный в 2009 году для ВМС Испании. Последний раз тральщик посещал Черноморский регион в июле.

Как сообщала Одесса News, с 13 сентября в Одессе проходили совместные командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе, итоги которых были подведены 17 сентября.