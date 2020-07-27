В Чёрном море завершились учения Sea Breeze-2020

Завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze в Чёрном море, в которых приняли участие более 20 кораблей и 2 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В Чёрном море завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze. Всего к учениям привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолёты, вертолёты и др. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции», говорится в сообщении.



Отмечается, что все задачи манёвров в Чёрном море выполнены в полном объёме.

«Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнёрами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.



В Минобороны отметили, что одной из особенностей нынешних учений была общая удалённая работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze-2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй — в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнёров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а в конечном итоге и сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе.



Ещё одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолёта. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолёта P-8 Poseidon ВМС США.



В Минобороны подчеркнули, что за практическими действиями в море многонациональных корабельно-катерных групп морской компоненты учений Sea Breeze-2020 пристально следили корабли Черноморского флота РФ.

Как сообщала Одесса News, в этом году из-за распространения коронавируса было принято решение изменить формат проведения украинского-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2020. В частности, общий срок проведения учений сокращён до 7 суток, к участию в учениях привлекались только корабли и самолёты, которые составляют морской и авиационный компоненты сил учений, Участие же подразделений сухопутного, водолазного компонентов и развёртывание международного штаба учений в Одессе было отменено.

Фото: Минобороны