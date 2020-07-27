ВИА «Самоцветы» в Одессе уже 29 июля

ВИА «Самоцветы» — один из самых популярных коллективов в истории всей песенной культуры — в Летнем театре «Морвокзал» в Одессе даст концерт.

Создание этого коллектива в августе 1971 года открыло эпоху позитивных и душевных песен. И патриотические песни, и песни о любви отличались новым звучанием и моментально находили отклик в сердцах граждан огромной страны.

В середине 90-х сказалась ностальгия слушателей по обожаемым ими песням. И 20 лет спустя были созданы коллективы во главе с бывшими солистами «Самоцветов» из других бывших республик Советского Союза. Так, в Украине появился успешный проект, исполняющий суперхиты «Самоцветов» и радующий слушателей оптимистичным настроем и зарядом молодости и радости.

В программе есть и новинки. У зрителей на концерте будет шанс услышать премьеры авторских песен одного из солистов Владимира Борисенко. А солисты Георгий Борисенко и Элика Бокше порадуют исключительно суперхитами золотой коллекции лучших песен группы «Самоцветы»: «Увезу тебя я в тундру», «Не повторяется такое никогда», «Добрые приметы», «Верба», «Не надо печалиться», «Песня моя, песня», «Снег кружится», «Школьный бал», «Лисья жёлтые», «Мир не прост»…

Это будет концерт-встреча воспоминаний хороших друзей и ценителей прекрасных песен.

Начало в 20.30.

Билеты можно купить здесь.

Цена билета от 190 до 390 грн.