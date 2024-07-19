Odesa Beer Festival приглашает в гости

Odesa Beer Festival приглашает на Первую часть Марафона благотворительных ярмарок крафтовых производителей Украины «Несокрушимые», которая состоится с 19 по 21 июля на территории Летнего театра в Городском саду.

Самая вкусная крафтовая продукция со всей страны от лучших представителей малого бизнеса, уличные шеф-повара, гостевые зоны и многие сидячие места, а также живой звук от популярных музыкантов Одессы, в том числе группы Стаса Ленина, ждут гостей.

Любимые каверы, популярные ведущие и диджеи, розыгрыши, аукционы и разные активности украсят фестивальную программу.

Алкогольные напитки разливаются исключительно в стеклянные бокалы с логотипом фестиваля, которые можно приобрести у организаторов или прийти с бокалами прошлых фестивалей и актуализировать их через фирменные силиконовые ленты.

В рамках мероприятия состоится сбор средств на помощь людям, защищающим Украину и помощь семьям тех, кто уже исполнил свой долг и остался навеки в наших сердцах.

Приходите к 15.00.

Вход свободный.

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