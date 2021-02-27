Артём Пивоваров выступит в Одессе с большим сольным концертом

19 марта Артём Пивоваров анонсирует настоящий музыкальный экшн под названием «Земной».

Кроме презентации новых песен из альбома «Земной», артист готовится удивить зрителей необычной сценой, зрелищным световым шоу и декорациями.

«На данный момент для меня этот концерт – главное событие года. Ещё осенью я начал разрабатывать его концепцию, а сейчас нашёл режиссёра, который понимает меня с полуслова и резонирует с моей музыкой. Мы готовим больше чем концерт – это музыкальный экшн: живой, зрелищный, адреналиновый», – восхищённо рассказывает Артём.

Четвёртый альбом Артёма Пивоварова под названием «Земной» продолжает тему стихий в творчестве артиста.

Приходите к 20:00 в Ministerium.

Билеты от 300 гривен в агентстве Magicbox.