Одесский зоопарк приглашает посмотреть на японского карпа — символ духовной победы

В центральный пруд Одесского зоопарка выпущены карпы Кои, которые перезимовали в закрытом помещении.

Японский карп Кои символизирует духовную победу над собой. Это очень упрямая рыба, преодолевающая бурное течение водопада.

Кроме того, в эти дни на территории Одесского зоопарка распустились необыкновенные древовидные пионы. В японской культуре цветение пионов считается признаком прихода весны.

Одесситы и гости города могут совершить весеннюю прогулку по Одесскому зоопарку, сделать запоминающиеся фото на лоне природы, а также познакомиться с новыми обитателями зверинца – парой белых львов, спасённых из разрушенного Харьковского зоопарка.

Приобретая билеты в зоопарк, вы поддерживаете его в непростое время.

Зоопарк работает: кассы с 09:00 до 17:00, осмотр — до 18:00.

В период военного времени зоопарк работает по особому графику, который может меняться, подробности — в анонсах на официальных ресурсах: http://zoo.ua/ или https://www.facebook.com/OdesskijZoopark/

Ближайшее к зоопарку укрытие – улица Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod