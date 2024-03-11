Одесский филармонический оркестр даст большой концерт камерной музыки

16 марта любителей классической музыки приглашают на концерт Национального одесского филармонического оркестра в Евангельскую Реформатскую пресвитерианскую церковь.

Это интересное музыкальное событие, ведь разнообразная музыкальная программа составлена таким образом, чтобы предоставить Вам очень широкий спектр эмоциональных впечатлений. Это уникальный по своей природе музыкальный проект, формат которого вдохновляет по-особому.

Ведь тёплая камерная атмосфера, прекрасная мелодичная музыка, мягкие тембры инструментов, высокое профессиональное исполнение и интересная программа окажут Вам терапевтический эффект в бурные времена войны.

Как доказали учёные, посещение таких концертов обязательно для психологического здоровья человека, создавая мощное сопротивление обычным заботам и проблемам.

Для Вас споёт ведущая солистка Одесской оперы Наталия Павленко (сопрано), а завораживающие звуки органа подарит Елена Удрас.

Программа включает в себя яркие образцы как мировой, так и украинской современной музыки.

Билеты стоимостью от 150 гривен можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Пастера, 62.

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