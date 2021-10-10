Зажигательная оперетта Имре Кальмана на сцене Одесского театра музкомедии

Зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» считается самым «венгерским» произведением автора. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей.

Увидев свет в 1924 году на сцене театра Ан дер Вин, оперетта имела огромный успех. Её цыганско-венгерская романтичность и яркость никого не оставила равнодушным.

На сцене Одесского театра музыкальной комедии им.М.Водяного «Марица» ставилась в 1949, 1976 и 1994 годах. В разные годы в этой постановке были заняты лучшие артисты.

«Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами молодых талантливых артистов.

Цена билетов от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 17 октября, воскресенье, 18:30.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod