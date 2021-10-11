В Одессу вновь придёт зимнее время

В ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часа утра одесситы, как и все жители Украины, перейдут на зимнее время, то есть переведут стрелки часов на 1 (один) час назад.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается что перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и по традиции стрелки сдвигают осенью и весной — в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

В этом году с переводом стрелок следующие сутки в выходной, день автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введён в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

Кстати. Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине «зимнее» время.

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