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  3. Экс-спикер создал межфракционное объединение «Разумная политика»

Экс-спикер создал межфракционное объединение «Разумная политика»

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Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обнародовал список из 25 народных депутатов, которые войдут в его межфракционное объединение «Разумная политика».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения «Разумная политика». Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять какие-либо манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения», — написал он.

Разумков добавил, что обращение о создании межфракционного объединения «Разумная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании.

Так, документ, кроме Дмитрия Разумкова, подписали:

  • Владимир Козак (фракция «Слуга народа»);
  • Василий Мокан («Слуга народа»);
  • Роман Соха («Слуга народа»);
  • Андрей Николаенко («Батькивщина»);
  • Нелли Яковлева («Слуга народа»);
  • Оксана Дмитриева («Слуга народа»);
  • Валерий Божик («Слуга народа»);
  • Дмитрий Микиша («Слуга народа»);
  • Артём Дмитрук («Слуга народа»);
  • Владимир Кабаченко («Батькивщинаа»);
  • Ольга Солодуха («Слуга народа»);
  • Олег Воронько («Слуга народа»);
  • Александр Бакумов («Слуга народа»);
  • Людмила Буймистер (внефракционная);
  • Ольга Коваль («Слуга народа);
  • Дарья Володина («Слуга народа»);
  • Михаил Новиков («Слуга народа»);
  • Роман Бабий («Слуга народа»);
  • Алина Загоруйко («Слуга народа»);
  • Константин Касай («Слуга народа»);
  • Дмитрий Гурин («Слуга народа»);
  • Евгений Петруняк («Слуга народа»);
  • Иван Юнаков («Слуга народа»);
  • Михаил Крячко («Слуга народа»).

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада на пленарном заседании 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады. На соответствующую должность 8 октября назначен бывший первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.

Кстати. Согласно статье 60-1 Регламента Верховной Рады народные депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные депутатские объединения без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности Аппаратом Верховной Рады. Межфракционное депутатское объединение не имеет прав депутатской фракции (депутатской группы), предусмотренных Регламентом.

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