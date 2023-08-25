Верховная Рада приняла Закон о законах

Верховная Рада приняла Закон «О правотворческой деятельности» (проект 5707).

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук в соцсети Х.

По словам спикера, за соответствующий законопроект №5707 проголосовал 291 депутат.

«Украина впервые за 32 года получила «закон о законах». Надеюсь, что в конце концов мы получили шанс навести порядок в системе нормативно-правовых актов», — отметил Стефанчук, поблагодарив «всех, кто помогал и поддерживал».

По информации пресс-службы ВР, закон о правотворческой деятельности закладывает основы законодательного процесса «от начала до конца», в том числе законодательно закрепляя этапы разработки проектов законов. Этот закон призван сделать законодательные процессы понятными и эффективными и урегулировать деятельность и отношения, связанные с планированием, разработкой, принятием, применением нормативно-правовых актов и мониторингом их выполнения.

В Раде подчеркнули, что отсутствие единого слаженного подхода к работе с нормативно-правовыми актами привело к тому, что на сегодняшний день количество действующих нормативно-правовых актов в Украине превышает 1 миллион.

Принятым законом устанавливаются и содержательно раскрываются такие основные принципы правотворческой деятельности, как принцип системности и комплексности; принцип пропорциональности; принцип ресурсной обеспеченности.

Кроме того, он вводит единый категорийно-понятийный аппарат, то есть определяются такие понятия, как «норма», «закон», «кодекс», «нормативно-правовой акт».

Документ также определяет иерархическую систему нормативно-правовых актов согласно их юридической силе. Таким образом, устраняется путаница в отношении высшей юридической силы одного акта над другим.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления №9626, согласно которому исключила любые территориальные уступки ради прекращения войны.

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