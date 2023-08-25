В Одесской области прекращена деятельность нарколаборатории: изъято 7,5 кг психотропов стоимостью около 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, два брата организовали в Раздельнянском районе незаконное изготовление и хранение с целью сбыта оптовых партий психотропного вещества «Alfa-PVP». Для ведения незаконного «бизнеса» подельники оборудовали нежилое помещение своей матери. «Товар» изготовляли по заказу и сбывали через Теlegram-магазины.

Дельцов задержали непосредственно при изготовлении психотропов.

Сообщникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карточки, электронные весы, оборудование для изготовления психотропного вещества, в частности, полимерные канистры и бочки с прозрачной жидкостью, лабораторные штативы, тестеры для кислотности воды, строительные миксеры, стеклянные колбы, лейки, респираторы, перчатки и холодильники.

Кроме того, изъято почти 7,5 кг кристаллического вещества белого цвета, которое по результату экспресс-теста содержит наркотическое средство крека (кокаиновой основы), а также 120 л наркотического вещества в форме свободного основания и около 200 л химических веществ общей стоимостью на «чёрном рынке» около 14 млн гривен.

Правоохранителями проверяется причастность к указанной сделке несовершеннолетнего сына одного из подозреваемых и лица, находящегося в следственном изоляторе, непосредственно подыскивавшего администраторов Telegram-каналов для сбыта психотропов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в одном из пунктов пропуска Бессарабии правоохранители пресекли контрабанду наркотиков.

Фото: Одесская облпрокуратура

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