Экс-руководитель одесской больницы переплатил 4,4 млн грн за медоборудование

За служебную халатность будут судить экс-руководителя коммунального медучреждения Одесского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета по факту служебной халатности.

Следствием установлено, что в рамках программы «О выделении средств для обеспечения опорных заведений здравоохранения медицинским оборудованием из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» обвиняемый, исполняющий обязанности руководителя медучреждения, в нарушение процедуры закупки заключил с поставщиком договор о приобретении 11 аппаратов ультразвуковой диагностики стоимостью 1,9 млн. грн. за единицу на общую сумму 20,9 млн. гривен.

При этом, при закупке медицинского оборудования руководитель не принял меры по проверке средней рыночной стоимости необходимого товара и, не озаботившись поиском экономически выгодного варианта закупки, заключил договор с предприятием по ценам, значительно превышающим рыночные.

Так, на момент заключения соглашения рыночная стоимость аппарата ультразвуковой диагностики составляла 1,5 млн гривен.

В результате таких противоправных действий переплата на закупки составила 4,4 млн гривен.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба предъявлен гражданский иск. Кроме того, в отношении обвиняемого продолжается судебное разбирательство дела по факту растраты более 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью, по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года одно из коммунальных учреждений Одесского горсовета планировало купить дизельные генераторы на сумму более 8,5 млн гривен с включением НДС, однако цена тендерной закупки за бюджетные средства была превышена.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.