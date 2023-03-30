Джазовый концерт на одесском балконе состоится 1 апреля

В Одессе 1 апреля состоится первый в этом году джазовый концерт джаз-клуба «Перрон №7″на балконе.

В эту субботу музыканты с балкона жахнут программой «Блюз по-одесски», чтобы устроить вам настроение.

Место встречи неизменное — Александровский проспект, 16, «Книга», балконы джаз-клуба «Перрон №7».

«Жизнь — она стала такой, что не до смеха. Сами знаете. Но мы же в Одессе. И первое апреля, как-никак… Поэтому, мы решили не делать ничего особенного. Не одевать клоунских носов или оранжевых париков. Не делать никакого отдельного репертуара с развеселёми песнями и шутками юмора. А ещё соберём на ПВО, чтобы потом снова вслух смеяться над тем, как он запускает по Одессе ракеты стоимостью в полмиллиона баксов, а мы их красиво так сбиваем!», — говорят организаторы концерта.

Приходите к 14 часам.

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