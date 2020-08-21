Маэстро Попадюк и Papa Duke Band выступят на Летней концертной арене «Морвокзал»

Маэстро Василий Попадюк — на сцене «Морвокзала»! Скрипач — виртуоз, заслуженный артист Украины возвращается в Украину из Канады, чтобы вместе с группой «Рapa Duke Band» выступить с новой программой для любителей музыки в стилях world music, latino, gypsy и jazz в солнечной Одессе!

Талантом Василия увлекаются первые лица иностранных государств, дипломаты и бизнесмены, богатые и знаменитые, опытные музыканты, коллеги и новые слушатели. В Испании его называют «живым нервом», «маэстро — скрипка», в Америке «золотая скрипка», а в Канаде «современным Паганини». Им восхищается и гордится украинская диаспора американского континента.

Его сегодняшний репертуар и стиль исполнения называют World Musiс. Ценя классику, Василий больше всего любит национальную музыку, в частности, гуцульскую. В юбилейном альбоме вокалиста «Deep Purple» Ian Gillan играет скрипка мирового виртуоза Василия Попадюка.

Море, солнце, скрипка! Не пропустите!

Цена билетов: от 100 до 450 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 25 августа, вторник, 20:30.

Место проведения: Летняя концертная арена «Морвокзал».