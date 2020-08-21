Холодницкий написал заявление об увольнении, Генпрокурор подписала

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя САП и органов прокуратуры на основании его заявления.

Об этом сообщил Холодницкий в Facebook, обнародовав соответствующие документы.

«Приказываю: уволить Холодницкого Назара Ивановича с должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора и органов прокуратуры с 21 августа 2020 года в связи с подачей заявления об освобождении от должности по собственному желанию», — говорится в приказе, который подписала Венедиктова.

Холодницкий не уточнил причин, по которым решил уволиться, но убеждён, что работа САП под его руководством была эффективной и результативной.

В частности, Холодницкий отметил, что после назначения на должность его цель заключалась в создании и формировании такого органа, который бы соответствовал лучшим международным стандартам и был на уровне с передовыми правоохранительными органами мира. Он, среди прочего, отметил, что в САП каждый прокурор является полностью самостоятельной процессуальной фигурой.

Также он отметил, что среди принципов, которые он пытался воплотить в своей должности — это систематическое повышение профессионального мастерства, независимость прокуроров и САП как института, уважение друг к другу и равенство.

«Моей личной задачей было обеспечить такие условия, при которых каждый прокурор, выполняя свою работу, был уверен и точно знал, что руководствуясь законом и принимая решения исключительно на основании своего внутреннего убеждения и закона, он, как и прокуратура, будет защищён от любого давления, преследования либо других негативных последствий», — уточнил Холодницкий.

Также он отметил, что «двери руководителя САП Холодницкого были всегда открыты как для каждого работника САП, так и для каждого детектива НАБУ; среди рабочих вопросов, мы пытались быть коллегами и друзьями».

В то же время он подчеркнул, что с начала деятельности САП и НАБУ «было полное неприятие нас, как института, со стороны Генеральной прокуратуры Украины».

Холодницкий уточнил, что «с Резницкой к нам пытались применять подходы единоначалия и подчинения «центру».

«Это проявлялось в трактовке УПК Украины таким образом, который заключался в том, что в САП и НАБ Украины отсутствуют определённые полномочия, или способом, который предоставлял Генеральной прокуратуре Украины/Офису генерального прокурора не предусмотренные полномочия в отношении контроля за деятельностью антикоррупционных органов», — сообщил он.

Холодницкий отметил, что за время его каденции поменялось 4 генпрокурора, «каждый из которых своим собственным способом хотел создать режим подотчётности САП».

«В каждом случае это начиналось с невыполнения нами (САП) тех или иных указаний, иногда агрессии и определённых недоразумений. После чего каждый раз в конце концов приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом, мы находили взаимопонимание», — уточнил Холодницкий.

Он напомнил, что по результатам «первой пятилетки», «нам удалось детерминировать и пресечь коррупционные схемы в газовой, нефтяной сферах, сфере добычи полезных ископаемых и атомной энергетики, банковской сфере, сфере публичных закупок и деятельности крупных государственных предприятий».

«На сегодняшний день мы активно реализуем полученные наработки. Запущенный маятник антикоррупционной борьбы уже не остановить. За 5 лет объём установленных убытков по уголовным производствам составляет более 200 млрд. грн. При этом САП и НАБ Украины удалось предотвратить ущерб на сумму около 50 млрд. грн. Только за первое полугодие 2020 года возвращено в бюджет 765 млн грн», — сообщил Холодницкий.

По его словам, скамья обвиняемых лиц САП состоит из влиятельных политиков, нардепов и высших должностных лиц государства. Он также отметил, что сейчас привлечено к ответственности 16 народных депутатов; 22 топ-чиновника; 47 судей; 68 руководителей государственных предприятий; 17 высших должностных лиц государственных органов.

«По состоянию на август 2020 года на рассмотрении у ВАКС находится 184 обвинительных акта в отношении 492 человек, а НАБ Украины осуществляется досудебное расследование в отношении 217 человек, которым уже сообщено о подозрении. Уже сейчас ВАКС вынесено 7 обвинительных приговоров в отношении 10 человек, в том числе с применением наказания, связанного с реальным лишением свободы», — сообщил он.

Также Холодницкий отметил, что с начала деятельности САП и НАБУ «было 5 попыток нашего подкупа, и все 5 попыток были напрасными — взяткодатели задержаны и привлечены к уголовной ответственности».

«С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжёлых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить САП. В декабре 2015 года, я, пожалуй, до конца не осознавал, какие испытания ждут в будущем. Но, несмотря на это, с первого дня делал всё, чтобы САП служила исключительно интересам украинского народа, руководствовалась только законом и никогда не стала инструментом политической борьбы», — отметил он.

Холодницкий уточнил, что ему за пять лет удалось создать коллектив, преданный своему делу и идее — несокрушимый, сильный и профессиональный.

«Это настоящие спартанцы, которые преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией. У следующего руководителя САП в руках уже будет мощное оружие — прокуроры, его задачей станет сохранение их аполитичности и самостоятельности, а также укрепление независимости органа — максимальная автономия от Офиса генерального прокурора, с чётким распределением прав и компетенции», — подчеркнул он.

Также Холодницкий поблагодарил судей ВАКС «за нелёгкую работу, бескомпромиссность, объективные и справедливые судебные решения».

«Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполняют свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честноcть и неподкупность — мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлёты и падения, разочарования… это естественный процесс … Однако в самые тяжёлые периоды мы оставались сплочённой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку», — уточнил он.

Кстати. Назар Холодницкий родился в 1985 году во Львове. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, магистр права. Старший советник юстиции, кандидат юридических наук.

В 2006 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Киевской области на должностях помощника, старшего помощника и старшего прокурора прокуратуры Киево-Святошинского района.

С марта по декабрь 2014 года занимал должность старшего помощника первого заместителя генерального прокурора Украины.

С 22 декабря 2014 года — первый заместитель прокурора в прокуратуре Автономной Республики Крым, которую впоследствии передислоцировали в Киев.

По словам политика Борислава Берёзы, Холодницкий написал заявление в связи с истечением срока его полномочий. Новый конкурс на должность главы САП назначен на 4 сентября.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года Холодницкий заявил, что в отношении мэра Одессы ни одно дело не закрыто. Следствие продолжается.

Фото: Укринформ