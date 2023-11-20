Кабмин уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его зама, НАБУ подозревает их в коррупции

Кабинет Министров Украины 20 ноября уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Также уволен Виктор Жора, его заместитель.

В этот же день стало известно, что им и ещё четырём должностным лицам Госспецсвязи Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн.

Госспецсвязи сотрудничает со следствием в рамках уголовного производства, фигурантами которого стали бывшие руководители ведомства. Это следует из комментария ведомства, обнародованного в Facebook 20 ноября.

«В связи с обнародованным НАБУ подозрением о якобы завладении денежными средствами при закупке программного обеспечения Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять эту информацию и дальше, поскольку работа службы базируется на принципах открытости и нулевой толерантности к коррупции», – говорится в сообщении Госспецсвязи.

В ведомстве подчеркнули, что все закупки, начиная с 2020 года, производились с соблюдением действующего законодательства.

«Закупки в сфере защиты государственных реестров сложные, их анализ требует подготовки и понимания, и служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ в любом формате. Призываем воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас задействованы в организации защиты критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования и предоставления результатам расследования правовой оценки судом», – говорится в посте.

Его авторы отметили, что Госспецсвязи продолжает выполнять возложенные на нее задачи.

Временно исполнять обязанности вместо Щиголя, который возглавлял орган с июля 2020 года, будет его первый заместитель Дмитрий Маковский.

Для справки. Госспецсвязи – орган, который, в частности, отвечает за киберзащиту государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры Украины.

Одесса News информировала, что 19 ноября Президент Украины уволил Татьяну Остащенко с должности Командующего Медицинскими силами Вооружённых сил Украины.