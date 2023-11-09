Старшему помощнику заместителя Залужного сообщили о подозрении

Старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщил 9 ноября Офис Генерального прокурора Украины.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на день рождения помощнику Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины майору Геннадию Частякову шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков. Майор погиб на месте.

ГБР уточняет, что офицер получил восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 без соответствующего на то разрешения. Подарив шесть из них, офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств, говорится в сообщении.

Одесса News информировала о гибели Чистякова в результате «неосторожного обращения с гранатой». В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного. Он в тяжёлом состоянии.

Полиция расследует гибель майора как несчастный случай. Подаривший гранаты человек утверждает, что предупреждал: они боевые, но Частяков, вероятно, не воспринял его слова серьёзно.

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