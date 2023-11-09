Верховная Рада отправила в отставку министра молодёжи и спорта Вадима Гутцайта

Верховная Рада Украины 9 ноября проголосовала за отставку министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Решение поддержали 243 парламентария.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram добавил, что во время отчётного выступления в Раде (первого за четыре года) Гутцайт заявил, что продолжит работать в Национальном олимпийском комитете.

Заявление об отставке Гутцайт подал в Раду 8 ноября.

Для справки. Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне, тренер и бывший президент Федерации фехтования Украины (возглавлял ФФУ с 2017-го по декабрь 2022 года). В 2018–2020 годах он был директором департамента молодёжи и спорта Киевской госгорадминистрации. 4 марта 2020 года Верховная Рада назначила его министром. В ноябре прошлого года он возглавил Национальный олимпийский комитет Украины и вскоре после этого пообещал, что не будет совмещать должности.

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