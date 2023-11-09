В Южной Корее промышленный робот убил человека

В Южной Корее на заводе по сортировке перца сортировочный робот убил сотрудника, перепутав его с коробкой с овощами.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что 40-летний сотрудник монтажной компании проверял работу датчика робота перед тестовым запуском. Машина отвечала за подъём коробок с перцем и перенос их на поддоны.

По данным полиции, несчастный случай произошёл во время этого процесса, когда датчик робота распознал человека как коробку, взял его щипцами и сжал.

Сотрудник, лицо и грудь которого были раздроблены в результате несчастного случая, был доставлен в больницу, где и скончался.

Экспортный сельскохозяйственный комплекс Тонгосон, который использует завод по сортировке перца, где произошла авария, использует этого робота уже около пяти лет, отмечает агентство.

В настоящее время ведутся работы над изменением режима работы сортировочного завода, чтобы использовать его более эффективно. В своём заявлении представитель комплекса Тонгосон призвал к созданию «точной и безопасной» системы.

Одесса News информировала, что Белый дом (США) проведёт слушания с работниками, чтобы понять опыт использования работодателями автоматизированных технологий наблюдения, мониторинга и оценки.

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