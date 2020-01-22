Просмотр любых телеканалов и доступ к любым соцсетям обеспечит приставка tanix tx3 mini

Приставка tanix tx3 mini — это бюджетная модель, но она ничуть не хуже более современных вариантов, представленных на украинском рынке.



Заказать её можно в интернет-магазине «TV Приставки».

Среди основных возможностей и преимуществ этой приставки можно выделить:

просмотр любых телеканалов, в том числе и зарубежных;

доступ к большим коллекциям онлайн-фильмов;

доступ к социальным сетям, браузерам и различным приложениям;

Торрент ТВ;

IPTV;

возможность синхронизировать данные со смартфона.

Tanix tx3 mini купить может владелец любой модели ТВ, подключается приставка и к более старым телевизорам.

Технические характеристики Tanix TX3 mini уникальны.

Tanix tx3 mini android tv box отлично выполняет самые сложные функции. Впечатляет звук и качество картинки.

Устройство smart tx3 mini работает на базе операционной системы Android 8.1. с возможностью обновления.

Модель укомплектована 4-х ядерным процессором Amlogic S905W. Производительность 64 bit разрядного процессора Cortex-A53 — до 2.0 ГГц. Вдобавок к мощному процессору идёт не менее мощный графический процессор ARM Mali 450, благодаря которому возможна поддержка таких форматов видео как:

4K UHD 30fps;

Full HD 1080p;

HD 720p и др.

TV Box Tanix TX3 mini имеет встроенный Wi-Fi модуль. Дополнительно имеется LAN–порт, чтобы подключать устройство к проводному Интернету. Другие гаджеты можно подключить через USB-порты и Bluetooth.

Объём памяти: оперативная — 1 или 2 ГБ, встроенная — 8 или16 Гб.

Дополнительно увеличить объём можно за счет дополнительной карты памяти. 32 Гб будет достаточно для любых операций и задач.

Интерфейс довольно понятный и простой. После включения телевизора автоматически появляется рабочий стол. Он представлен стандартным меню, в приоритете выставлены приложения. Чтобы добавить все доступные программы и приложения, вы можете установить их с Play Store.

В tanix tx3 mini прошивка международная, в настройках можно выбрать нужный язык и установить необходимые параметры в каждой из категорий.

Что касается внешнего вида TX3 mini, то дизайн приставки довольно сдержанный, а габариты компактные. Её размеры всего — 10,5х10,5х1,5 см, а вес не превышает 150 граммов.

Приставка изготовлена из чёрного пластика, на верхней крышке выбито название модели. На лицевой панели по стандарту разместился дисплей. Как только приставка включилась, спустя пару секунд появятся часы, которые обновляются только в рабочем режиме, когда устройство подключается к сети.

Справа есть два разъёма USB 2.0 для подключения разнообразной техники, гаджетов и аксессуаров. И ещё слот для увеличения памяти.

На задней панели размещено сразу несколько стандартных портов и разъёмов: RJ45, HDMI, питание и выход AV, с помощью которого tanix tx3 mini можно подключить к старой модели ТВ.

На нижней панели есть четыре резиновые ножки, благодаря которым устройство устойчиво на любой поверхности.

В комплектацию TX3 mini входят ТВ-бокс; HDMI-кабель; блок питания; обычный инфракрасный пульт для дистанционного управления, инструкция.

Дополнительно можно приобрести Air Mouse, беспроводную мышь и клавиатуру.

TX3 MINI — отличный бюджетный девайс. Купить приставку стоит за хорошую производительность и качественную сборку.

5 причин купить приставку в TV Приставки:

Перед отправкой каждая приставка настраивается техническими специалистами, поэтому вам не надо беспокоиться о русификации меню или установке приложений для просмотра ТВ и онлайн фильмов

Здесь устанавливают приложения для просмотра онлайн-телевидения. В целом Вы получаете возможность просмотра более 1000 телеканалов в высоком качестве

Благодаря установленным онлайн-кинотеатрам, Вы сможете просматривать новинки кино совершенно бесплатно и без необходимости скачивания

Каждая приставка проходит тестирование разработчиками на заводе-производителе и экспертом интернет-магазина перед отправкой ее покупателю.

Предоставляется гарантия в 24 месяца на все приставки в этом интернет-магазине.

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