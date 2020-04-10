Одесский авиазавод разработал лабораторию диагностики авиатехники

Государственное предприятие «Одесский авиационный завод», входящее в Госконцерн «Укроборонпром», разработало и изготовило опытный образец мобильной лаборатории технической диагностики авиационной техники по заказу Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Укроборонпром.

«Назначение новой лаборатории — исследование технического состояния самолётов и вертолетов, их двигателей и составных частей в авиационных подразделениях Воздушных Сил и на авиационных ремонтных заводах для определения возможности продления их жизненного цикла», — говорится в сообщении.

Разработка «Одесского авиационного завода» должна придти на смену морально устаревшим приборам, которые используются в ВСУ ещё с 60-80 годов прошлого века.

«Мир уже давно ушёл вперёд! Идея создания современной мобильной лаборатории возникла в Государственном научно-исследовательском институте авиации Министерства обороны Украина давно и её реализация началась на ГП «Одесский авиационный завод» после подписания контракта с Министерством обороны Украины в 2017 году в рамках государственного оборонного заказа», — объяснил генеральный директор предприятия Виталий Юхачёв.

Сейчас опытный образец проходит государственные испытания, после завершения которых, ориентировочно осенью, разработка будет передана Вооруженным силам Украины.

Лаборатория представляет собой кузов-фургон с системами автономного электропитания и жизнеобеспечения, расположенного на базе автомобиля повышенной проходимости КрАЗ. Кузов-фургон разделён на два отсека: рабочий салон для операторов дефектоскопического контроля и анализа ГСМ, а также грузовой отсек для хранения вспомогательного оборудования.

Лаборатория может использоваться как в военной, так и в гражданской авиации.

Как сообщала Одесса News, в конце марта в Украину вернулась группа из 14 авиаремонтников Одесского авиационного завода, которая на момент закрытия границы выполняла контрактные работы в Уганде. Сейчас все работники чувствуют себя хорошо, но всё ещё находятся на карантине.

Фото: Укроборонпром