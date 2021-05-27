В Японии построили первый в мире танкер для сжиженного водорода

Японская компания Kawasaki Heavy Industries построила первый в мире специализированный танкер для сжиженного водорода.

Об этом сообщает NHK.

По словам представителей компании, танкер Suiso Frontier может вмещать объём сжиженного водорода для заправки примерно 15 тысяч автомобилей на топливных элементах.

Компания планирует до конца этого года совершить испытательный рейс судна, доставив сжиженный водород из Австралии в Японию.

Отмечается, что водородное топливо не производит выбросов углекислого газа.

Правительство Японии хочет к 2050 году увеличить использование сжиженного водорода в десять раз — примерно до 20 миллионов тонн в год.

Как сообщала Одесса News, в апреле КНДР завершила строительство гигантской подводной лодки водоизмещением три тысячи тонн.

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