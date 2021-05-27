В Одессе практикуют дорожные работы ночью, но редко

Ночью 27 мая в Одессе на улице Среднефонтанской наносили дорожную разметку.

Как передаёт корреспондент Одесса News, в два часа ночи необходимая техника управления дорожного хозяйства города проводила работы по нанесению дорожной разметки.

Безопасность движения обеспечивали одесские патрульные.

Одесса News неоднократно критикует городские власти за каждодневные ремонты дорог в Одессе в дневное время, хотя во многих областных центрах уже давно существует практика их проведения ночью, когда нет активного транспортного движения.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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