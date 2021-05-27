Чиновничья дурь: Хочешь попасть на концерт — покажи справку о здоровье

Министр культуры предложил пускать на концерты и в клубы по справкам о вакцинации или отрицательным тестам.

На заседании Кабмина 26 мая министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко озвучил протокольное решение, наработанное его ведомством совместно с Минздравом и МИД, касающееся внесения изменений в постановление правительства от 9 декабря 2020 года № 1236 о смягчении карантинных требований в сфере культуры и туризма.

Об этом сам Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

В зависимости от эпидемической ситуации и зонирования министр предложил следующее:

расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий;

позволить работать разным типам заведений размещения;

позволить работать разным типам заведений размещения; снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины;

позволить пересечение украинской границы иностранцам с документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 разрешёнными ВОЗ препаратами и упростить условия въезда для стран из приоритетных туристических рынков.

«Предварительно планируем, что эти или некоторые из этих пунктов будут действовать при условии отрицательного теста на COVID-19 или при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 у посетителей, организаторов и т.д.», — написал Ткаченко.

Он добавил, что в министерстве стремятся добиться хороших условий для работы учреждений в сфере культуры, туризма и гостеприимства, поскольку они понесли наибольшие потери во время карантина. Да и сейчас они продолжают работать вполсилы.

Также Ткаченко сообщил, что сейчас уже сформированы детальные предложения предметных изменений в постановление, которые согласовываются в диалоге с новым министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Как сообщала Одесса News, в декабое 2020 года Ткаченко сказал: «Не сомневайтесь, учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение вполне безопасно! Давайте не терять время, и приобретённым билетом, абонементом либо кофе поддержим сферу».

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