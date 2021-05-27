Одесская исправительная колония №51 продаётся за 223 млн грн

Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества выставили на продажу Южную исправительную колонию №51 в Одессе по стартовой цене 223 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр юстиции Денис Малюська.

«У кого есть лишних 223 миллиона гривен? А если инвестировать в недвижимость в Одессе? Короче говоря, мы вместе с Фондом государственного имущества Украины выставили на продажу очередную тюрьму — Южную исправительную колонию №51, расположенную в Одессе на Люстдорфской дороге, 9», — написал глава Минюста.

По его словам, речь идёт примерно о 6 гектарах земли, с необходимыми коммуникациями в здании, «тихие соседи, прекрасный климат».

«Колония не используется по назначению с весны 2019 года после бунта заключённых и уничтожения большинства помещений пожаром», — пояснил министр.

Как сообщала Одесса News, впервые о продаже ИС№51 в Одессе Денис Малюська заговорил в августе 2020 года, сообщив, что «полученные средства направим на развитие новой тюремной инфраструктуры. А другую часть направим в государственный бюджет на финансирование всех необходимых расходов».

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