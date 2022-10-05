Особенности ухода за натяжными потолками

Натяжной потолок – один из самых популярных видов потолков в наше время.
Приобрести натяжной потолок вы можете на сайте artpotolok.kiev.ua/odessa. Ведь именно этот вид смотрится изысканно, элегантно и статусно в большом и малом помещении, к тому же стоит не самых больших денег.
Особенность этих потолков ещё и в устойчивости к механическим повреждениям. Само полотно делается с ПВХ, если это плёночный вид потолков, или с полиэфирной ткани, которая не теряет свой первичный внешний вид на протяжении многих лет.
Рекомендуется в среднем каждые 2-3 месяца мыть натяжные потолки, чтобы очистить их от пыли, которая оседает и влияет на человека не самым лучшим образом.
Как мыть натяжной потолок?
Конечно, легче всего вызвать клининг и подождать, пока профессионалы сделают своё дело, но не у всех есть на это средства, и довольно часто хозяюшки моют их сами.
Различают всего 2 способа чистки полотна: сухая и мокрая.
- Сухая чистка. Важно использовать мягкую ткань, можно микрофибру. С помощью круговых движений без надавливания аккуратно протереть поверхность или использовать пылесос с мягкой щёткой на расстоянии 2-4 см от поверхности полотна. После чего можно протереть спиртовым раствором для глянца.
- Мокрая чистка. Делается влажной чистой губкой, фиброй. Можно использовать специальные средства, не имеющие в составе агрессивных веществ. Использовать для мытья лучше всего тёплую воду. Очищаем потолок от пыли и протираем раствором на спиртовой основе для блеска.
Основные правила натяжного потолка
- Учитывайте материал и фактуру полотна (глянец, матовый, тканевый). Изучите инструкции об уходе.
- Используйте чистые мягкие ткани (фибра, фланель, замш) во время уборки.
- Не надавливайте на конструкцию, чтобы не повредить её.
- Убирайте незначительные пятна влажными салфетками.
- Использовать только специальные средства для мойки натяжных потолков (без абразивных частиц, растворителей) или просто тёплую воду. Перед использованием любого нового средства протестируйте его на небольшом участке поверхности.
- Размочите пятно, а через некоторое время удалите его.
- Чистить потолок можно пылесосом на низкой мощности мягкой щеткой и, не прикасаясь непосредственно к полотну.
ВАЖНО! Ни в коем случае не пробуйте мыть натяжной потолок шваброй. Вы повредите либо конструкцию, либо само полотно.