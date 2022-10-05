Особенности ухода за натяжными потолками

Натяжной потолок – один из самых популярных видов потолков в наше время.

Приобрести натяжной потолок вы можете на сайте artpotolok.kiev.ua/odessa. Ведь именно этот вид смотрится изысканно, элегантно и статусно в большом и малом помещении, к тому же стоит не самых больших денег.

Особенность этих потолков ещё и в устойчивости к механическим повреждениям. Само полотно делается с ПВХ, если это плёночный вид потолков, или с полиэфирной ткани, которая не теряет свой первичный внешний вид на протяжении многих лет.

Рекомендуется в среднем каждые 2-3 месяца мыть натяжные потолки, чтобы очистить их от пыли, которая оседает и влияет на человека не самым лучшим образом.

Как мыть натяжной потолок?

Конечно, легче всего вызвать клининг и подождать, пока профессионалы сделают своё дело, но не у всех есть на это средства, и довольно часто хозяюшки моют их сами.

Различают всего 2 способа чистки полотна: сухая и мокрая.

Сухая чистка. Важно использовать мягкую ткань, можно микрофибру. С помощью круговых движений без надавливания аккуратно протереть поверхность или использовать пылесос с мягкой щёткой на расстоянии 2-4 см от поверхности полотна. После чего можно протереть спиртовым раствором для глянца.

Мокрая чистка. Делается влажной чистой губкой, фиброй. Можно использовать специальные средства, не имеющие в составе агрессивных веществ. Использовать для мытья лучше всего тёплую воду. Очищаем потолок от пыли и протираем раствором на спиртовой основе для блеска.

Основные правила натяжного потолка

Учитывайте материал и фактуру полотна (глянец, матовый, тканевый). Изучите инструкции об уходе. Используйте чистые мягкие ткани (фибра, фланель, замш) во время уборки. Не надавливайте на конструкцию, чтобы не повредить её. Убирайте незначительные пятна влажными салфетками. Использовать только специальные средства для мойки натяжных потолков (без абразивных частиц, растворителей) или просто тёплую воду. Перед использованием любого нового средства протестируйте его на небольшом участке поверхности. Размочите пятно, а через некоторое время удалите его. Чистить потолок можно пылесосом на низкой мощности мягкой щеткой и, не прикасаясь непосредственно к полотну.

ВАЖНО! Ни в коем случае не пробуйте мыть натяжной потолок шваброй. Вы повредите либо конструкцию, либо само полотно.