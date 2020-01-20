Фонд гарантирования продаёт 2 земельных участка у Чёрного моря

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 23 января проведёт в системе ProZorro аукцион по продаже двух земельных участков, расположенных в Лиманском районе Одесской области.

Участки находятся на балансе АО «ВТБ Банк», сообщает пресс-служба Фонда.

«23 января 2020 года в системе «ProZorro.Продажи» будет проведён аукцион по продаже двух земельных участков, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк». Участки расположены недалеко от Чёрного моря по адресу: Одесская обл., Лиманский р., с/совет Сычавский. Начальная цена лота G23N016235 – 642 132 грн (площадь участка – 5,5515 га), лота G23N016234 – 642 204 грн (площадь участка – 5,5521 га)», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что целевое назначение выставленных на продажу участков – индивидуальное садоводство. Торги состоятся по английской модели аукциона с пошаговым повышением цены.

Отмечается, что конечный срок подачи предложений 22 января до 20:00.