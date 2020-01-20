В Одессе на прошедшей неделе родились четверо двойняшек и ещё 155 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 163 новорожденных, в числе которых четверо двойняшек.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные девочки одержали на прошедшей неделе количественное преимущество над мальчиками — на свет появились 88 маленьких одесситок и 75 юных одесситов.

Наибольшее число новорожденных в Одессе на минувшей неделе увидели свет в городском роддоме №7 — здесь родились 42 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.