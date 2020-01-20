Разумков собирается 23 января с рабочей поездкой в Одесскую область

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 23 января совершит рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«23 января в Одесской области Дмитрий Разумков посетит военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, а также ознакомится с работой предприятий «Контейнерный терминал Одесса» и «Телекарт-Прибор», — говорится в информации.

Сообщается также, что 22 января Разумков побывает в Херсонской и Николаевской областях.

В рамках поездки предусмотрено также общение с местными СМИ.