В Одессу с официальным визитом прибыл мэр Венеции

14 апреля в Одессу с официальным визитом прибыла делегация итальянского города Венеция во главе с мэром города господином Луиджи Бруньяро.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в рамках визита состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сохранения и развития культурного наследия Одессы.

Отмечается, что этот документ стал продолжением сотрудничества муниципалитетов согласно подписанного 7 ноября 2022 года Договора о сотрудничестве между Одессой и Венецией.

«С начала полномасштабной войны многие дружественные страны поддерживают Украину и Одессу. Венеция не просто помогла, а протянула настоящую руку побратимства. Для нас это не просто формальность, а настоящая дружба наших прекрасных городов», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время подписания Меморандума.

Одесский городской голова отметил, что история Одессы тесно связана с историей Италии. В частности, многие архитектурные шедевры нашего города созданы итальянскими архитекторами. И привлечение сегодня итальянских специалистов к развитию городского пространства и реставрации памятников будет способствовать сохранению культурного наследия города.

«В Венеции огромный опыт реставрационных работ, и мы готовы им делиться с Одессой. А после победы – помочь и в развитии порта. Это укрепит всю Украину», — сказал Луиджи Бруньяро.

Мэр Венеции выразил солидарность украинскому народу, а также слова поддержки одесситам, отметив, что Венеция предоставила временное убежище более 1500 беженцам из Украины.

Сегодня Венеция готова сотрудничать с одесской мэрией в вопросе организации отдыха детей, потерявших на войне одного из родителей.

После подписания Меморандума состоялась торжественная церемония у памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади, где установлен указатель Венеции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года при содействии Амбассадора г. Одессы в Итальянской Республике Аттилио Маллиани между мэрами Одессы и Венеции была достигнута договорённость об установлении партнёрских отношений между городами. В тот же месяц состоялась церемония «Адриатического побратимства», в знак солидарности Венеция передала нашему городу так называемое «кольцо побратимства». Также в поддержку Одессы во время фейерверка на ежегодном венецианском фестивале Festa del Redentore небо озарили слова «Одесса! Венеция! Мир!».

Фотои видео: «Одесса»

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